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Sınıfta ders sırasında tavanın sıvası düştü: 7 öğrenci yaralı

Samsun’da bir ortaokulda ders sırasında tavandaki sıva düştü, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 18.12.2023 13:50
  • Giriş: 18.12.2023 13:50
  • Güncelleme: 18.12.2023 13:52
Kaynak: DHA
Sınıfta ders sırasında tavanın sıvası düştü: 7 öğrenci yaralı
Fotoğraflar: DHA

Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Fatih Ortaokulu’nda, okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü.

Olayda 7 öğrenci, yaralandı.

 İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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