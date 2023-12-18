Sınıfta ders sırasında tavanın sıvası düştü: 7 öğrenci yaralı

Samsun’da bir ortaokulda ders sırasında tavandaki sıva düştü, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Fatih Ortaokulu’nda, okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü.

Olayda 7 öğrenci, yaralandı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.