Sınıfta sıkılan spreyden etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bingöl’de bir ilkokulda düğünlerde kullanılan spreyden etkilenen 6 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu’nda meydana geldi.

Ders arasında bir öğrenci, yanında getirdiği ve düğün ile kutlamalarda kullanılan spreyi sınıfta sıktı.

Spreyden bazı öğrenciler rahatsızlandı.

Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Spreyden etkilenen 6 öğrenciye ilk müdahale okulda yapıldı.

Öğrenciler, tedbir amaçlı ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.