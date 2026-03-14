Sınır çatışmaları: Afganistan, 14 Pakistan askerinin öldüğünü duyurdu

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken, Taliban yönetimi misilleme saldırılarında 14 Pakistan askerinin öldüğünü, 11'inin ise yaralandığını duyurdu.

Tolonews'in haberine göre, Taliban yönetiminin Savunma Bakanlığı, Pakistan saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda Pakistan'ın askeri karakolunun hedef alındığına işaret edilen açıklamada, 14 Pakistan askerinin öldürüldüğü, 11'inin ise yaralandığı aktarıldı.

Pakistan ordusu, bu sabah ülke genelindeki üç farklı bölgede Afganistan'a ait olduğu belirtilen birkaç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtmişti.

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil’de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ile Taliban arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken İslamabad yönetimi, dün, Afganistan'da düzenledikleri operasyonlarda "663 silahlı unsurun öldürüldüğünü" duyurmuştu.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025’te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul’da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.