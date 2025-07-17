Sınır ötesi şatafat

Türkiye içinde kullandığı makam araçlarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Suudi Arabistan’da da makam aracı olduğu yönündeki haberler kamuoyunda tartışma yarattı. Mayıs 2024’te yapılan haberlerin ardından Diyanet, jet hızıyla açıklama yaparak haberleri yalanladı. Başkanlığın açıklamasında, haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunularak, “Hukuki yollara başvurulmuştur” denildi.

BirGün, Diyanet’in yalanladığı Suudi Arabistan’daki lüks cipin izini sürdü.

2025’TE DE KULLANILDI

Lüks cipin siyah renkte olduğu öğrenildi. BirGün’ün ulaştığı aracın plakasının bir bölümünde, “0**9 A*G) rakamları ve harfleri yer aldı. Ali Erbaş ve zaman zaman Seher Erbaş’ın hac ve umre ziyaretlerinde kullanılan araçtan, 2025 haccında da aktif şekilde yararlanıldığı belirtildi. Aracın, hac ve umre gelirlerinden kalan kârın aktarıldığı hesaptaki paradan alındığı öne sürüldü. Siyah lüks cipin yanı sıra Suudi Arabistan’da bir adet de bej renkli, “0*0* AV*” plakalı Chevrolet marka araç bulundurulduğu bildirildi.

NASIL YALANLADILAR?

Siyah lüks cipin, Ali Erbaş’ın da seyahatlerinde konakladığı yer olan Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği binasında yer alan Hac İdare Merkezinde tutulduğu aktarıldı. Araca yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yalanlamanın hatırlatıldığı Diyanet kaynakları, “Erbaş’ın aracı defalarca kullandığına yüzlerce görevli şahit oldu. Nasıl yalanlayabildiler anlamak mümkün değil” yorumunu yaptı.

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NEDEN KONSOLOSLUĞA KAYITLI?

Suudi Arabistan’da konsolosluk dışında mülk edinimi mümkün olmuyor. Bu nedenle satın alınan taşınmazlar, konsolosluğa kaydediliyor. Aracın sigortası ve plakaya kesilen cezalar da konsolosluğa ulaşıyor.