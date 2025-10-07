Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de kısmen işlevsel olan hastanelere dahi ulaşılamadığını bildirdi

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Gazze Acil Durum Koordinatörü Aitor Zabalgogeazkoa, İsrail'in Gazze'de hedef aldığı bazı yerlerde hastanelerin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirterek, kısmen hizmet verebilen hastanelere de halkın ulaşamadığını bildirdi.

Zabalgogeazkoa, İsrail tarafından Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen soykırıma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu süreçte, sağlık çalışanları ve kuruluşları olarak sürekli tedarik ve kapasitelerini geliştirme konusunda birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Zabalgogeazkoa, "Meslektaşlarımız, sistematik olarak savaşın sonuçları nedeniyle tüm sivil halk gibi acı çekiyor. Meslektaşlarımız için gerçekten acı dolu anlar oldu, 2 yılda 15'ini kaybettik. Bu bizim için çok kötü bir durum" diye konuştu.

Zabalgogeazkoa, Gazze'de destek verdikleri hastanelerin kapasitesinin çok üstünde hastaya hizmet vermeye çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını söyledi.

Gazze'de sağlık altyapısının ağır hasar gördüğünü belirten Zabalgogeazkoa, "Bazı yerlerde hastaneler tamamen kullanılamaz hale geldi. Diğerlerine ise halk ulaşamıyor. (Kısmen) Hizmet verebilirler ancak şu anda halk ulaşamıyor. Hala hizmet verebilenler ise hastane kompleksinin dışına taşmış durumda. Tamamen bunalmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

"HASTANEDE ÇALIŞIRKEN, HASTANENİN ARTIK GÜVENLİ OLMADIĞINI HİSSEDİYORSUNUZ"

Zabalgogeazkoa, hastanelerin elektrik üretimiyle, suyla, klorla ve yakıtla ilgili birçok zorluk yaşadığını, hastaları beslemenin de çok güç olduğunu dile getirdi.

"Tabii ki sağlık personeli iki yıldır bu şekilde çalışıyor ve tamamen bitkin durumdalar. Kendileri de saldırılar nedeniyle acı çekiyor. Hastanede çalışırken, hastanenin artık güvenli olmadığını hissediyorsunuz." diyen Zabalgogeazkoa, hastanelerin yapabileceklerinin 2 katını yaptığı ancak tüm hastalara uygun ve kaliteli bakım sağlayamadığı için çok zor bir durum yaşandığına dikkati çekti.

Zabalgogeazkoa, şu anda insanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı dolayısıyla ateşkes beklediğini ancak herkesin bu konuda çok temkinli olduğunu kaydetti.

Bu şartlarda sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasından bahsedemeyeceklerinin altını çizen Zabalgogeazkoa, "Hastaları tedavi edebilmek için daha fazla sahra hastanesine, tıbbi malzemeye ve ilaca ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Sağlık tesislerinin muhtemelen yüzde 60'ının hasarlı ve işlevsiz olduğunu düşünürsek Gazze'deki sağlık sistemini yeniden düzenlemenin ve iyileştirmenin gerçekten uzun süreceğini göreceğiz." diye konuştu.

Zabalgogeazkoa, Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım çalışanlarının sayısının çok az olduğunu kaydetti.

"BU, MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK BİR İSRAİL SALDIRISIYDI"

Geçen hafta iki meslektaşlarının daha öldürüldüğüne işaret eden Zabalgogeazkoa, "Bu olay kesin olarak aydınlatıldı bu ve meslektaşlarımıza yönelik bir İsrail hava saldırısıydı. Ne yazık ki öldürülüyorlar. Yardım görevlilerine ve insani yardım çalışanlarına insani hukuka göre saygı gösterilmesi gerektiğini tekrar belirtmek istiyoruz. Burada buna saygı gösterilmiyor." dedi.

Zabalgogeazkoa, Gazzelilerin kendilerini çok yorgun hissettiğini söyleyerek, onların, yürütülen ateşkes görüşmelerin sonucunun ne olacağı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Gazze'deki çoğu insanın bu kabusun sona ermesini canıgönülden istediğini kaydeden Zabalgogeazkoa, "Gazzeliler gökyüzüne bakmak ve korkmadan, normal bir hayat yaşamak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.