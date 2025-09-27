Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze’de faaliyetlerini durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze kentindeki yoğun saldırıları nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını bildirdi.

MSF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze kentindeki yoğun İsrail saldırısı nedeniyle faaliyetlerimizi askıya almak zorunda kaldık." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki saldırıları nedeniyle güvenlik durumunun kötüye gittiği belirtildi.

Açıklamada, artan saldırıların MSF personeli için kabul edilemez bir risk seviyesi oluşturduğu kaydedildi. Bu durum nedeniyle MSF'nin hayati tıbbi faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı ifade edildi.

MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Jacob Granger, "Kliniklerimiz İsrail güçleri tarafından kuşatıldığı için faaliyetlerimizi durdurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Gazze kentindeki ihtiyaçlar çok büyük ve en savunmasız kişiler hareket edemiyor. Yeni doğan bakımındaki bebekler, ağır yaralılar ve hayati tehlike arz eden hastalıkları olanlar büyük tehlike altındayken bu isteyeceğimiz son şeydi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

İsrailli bir ordu yetkilisi, 19 Eylül'de yerel basına yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini söylemişti.

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kentindeki çok katlı onlarca binayı hava saldırılarıyla yıkmıştı.