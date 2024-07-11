Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Gazze’deki son sağlık tesisi de kapandı

İsrail’in tahliye emri sonrasında Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Gazze’deki son sağlık tesisleri de kapatılırken, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının her koşulda karşılanması gerektiğini hatırlattı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’in tahliye emri sonrasında Gazze’deki son sağlık tesislerinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), “Bu sivillerin korunması ve ister gitsinler ister kalsınlar, temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor” dedi.

MSF yaptığı açıklamada, "Kuzey Gazze'deki son MSF sağlık tesisi, İsrail güçlerinin 8 Temmuz'da Gazze Şehri'nin bazı kısımları için tahliye emri vermesinin ardından geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı. Ekipler, yoğun ateş altında kalan bölgeden kaçmadan önce son dakikaya kadar hasta bakımı sağlamaya devam etti. Kuzey Gazze'deki sağlık tesislerinin çoğu artık çalışmıyor ve kritik malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya. Gazze Şehri kliniğimizdeki faaliyetlerimizi yeniden başlatmaya hazırız, ancak bunu yapmak için sağlık tesislerinin, çevrelerinin ve personelin korunması gerekiyor" dedi.

OCHA ise birçok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin tahliye emri sonrasında temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

"KITLIK GAZZE’DE YAYILIYOR"

BM, Haziran ayında Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmak istenen insani yardımların yüzde 45'inden fazlasına erişim izni verilmediğini ya da engellediğini açıkladı. BM ayrıca, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son dönemde daha fazla Filistinli çocuğun ölmesinin, kıtlığın Gazze’yi etkisi altına almış olabileceğini olduğunu ifade etti.