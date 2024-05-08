Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in saldırıları Refah'ı mezarlığa çevirebilir

Sınır Tanımayan Doktorlar ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, İsrail'in saldırılarının "Refah'ı mezarlığa çevirme tehdidi taşıdığını" belirterek, "İsrail acilen karadan müdahale planlarını durdurmalı. Askeri saldırıların daha çok artması, (Refah'ta) sıkışmış halka doğrudan saldırı anlamına gelir" dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırmasının bölgeyi "mezarlığa çevirebileceği" uyarısında bulundu.

MSF'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Benoit, İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a karadan işgal saldırıları başlatması sonrasında bölgede insani felaket yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.

Benoit, "İsrail acilen karadan müdahale planlarını durdurmalı. Askeri saldırıların daha çok artması, (Refah'ta) sıkışmış halka doğrudan saldırı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ KRİZE SÜRÜKLENECEK"

Gazze'nin Refah bölgesinde "daracık bir toprak parçasına 1 milyon 500 binden fazla insanın toplanmak zorunda kaldığını" vurgulayan Benoit, İsrail'in saldırılarının "Refah'ı mezarlığa çevirme tehdidi taşıdığını" belirterek, zaten zor şartlarda yürütülmeye çalışılan insani yardım faaliyetlerinin krize sürükleneceğine dikkati çekti.

Benoit, ABD'nin İsrail'e en çok askeri ve maddi destek veren ülke olduğunu hatırlatarak, ABD'nin "kanunlar doğrultusunda insan hakları ihlallerini desteklememesi" gerektiğini kaydetti.