Sınır Tanımayan Gazeteciler de X'ten ayrılıyor
Avrupa'da aralarında üniversiteler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda kurum, demokrasi karşıtlığı ve dezenformasyon yaymakla suçladıkları X platformunu terk ediyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler de artık X'ten ayrılacağını duyurdu.
BERLİN
ABD'li milyarder Elon Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile bu partinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel'e açık desteğıinin ardından üniversiteler, kamu. hizmet sendikası Ver.di ile Eğitim ve Bilim Sendikası GEW'in aralarında olduğu kurumlar, "demokrasi karşıtlığıyla ve dezenformasyon yaymakla" suçladıkları X'ten ayrılacaklarını açıklamışlardı.
İspanya'da da çevre örgütleri ve İspanyol Üniversitelerinin Rektörleri Konferansı'nın (CRUE) da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), sosyal medya uygulaması "X"i kullanmayı bırakacağını bildirmişti. Şimdi de Sınır Tanımayan Gazeticiler örgütü (RSF) Almanya şubesi X'ten ayrıldığını duyurdu
Elon Musk'ın devralmasından bu yana komplo anlatıları, dezenformasyon ve ayrımcı içeriklerin önemli ölçüde arttığını belirten Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) açıklamasında, X platformundaki gelişmelerin değerlerine ve basın özgürlüğü mücadelesiyle bağdaşmadığı kaydedildi.
"BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞE ERİŞİM GİDEREK DAHA FAZLA KISITLANIYOR"
Uzun zamandır sosyal ağlardaki gelişmelere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştıklarını, bu nedenle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Dijital Hizmetler Yasası (DDG) ile ilgili tartışmalara yoğun şekilde katıldıklarını ifade eden Sınır Tanımayan Gazeteciler, şu açıklamayı yaptı:
"Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar endişelerimizi daha da artırdı. Mark Zuckerberg'in Facebook ve Instagram'daki doğruluk kontrolörleriyle işbirliğine son verdiğini açıklamasını sert bir şekilde eleştiriyoruz. Yeni şirket politikası başlangıçta sadece ABD'de geçerli olacak olsa da biz bunu küresel bir stratejinin parçası olarak görüyoruz. İfade özgürlüğü kisvesi altında, güvenilir bilgiye ve bağımsız gazeteciliğe erişim giderek daha fazla kısıtlanıyor. Meta ayrıca gelecekte göç ve cinsiyet eşitliği gibi konularda daha az moderasyon yapmak istiyor. Böylece nefret söylemi, dezenformasyon ve propaganda daha da yaygınlaşacak.
AB'de DSA gibi dijital yasalar teknoloji şirketlerinin gücünü azaltmayı amaçlıyor. Bu yasalar X, Facebook, Instagram ve diğerlerini daha şeffaf, hesap verebilir ve daha etkili moderasyon kurallarına sahip olmaya zorluyor. Zuckerberg yeni AB düzenlemelerini sansür olarak görüyor ve yeni Trump yönetiminden destek umuyor. Ancak AB kendisine baskı yapılmasına izin vermemelidir. Aksine: dijital platformlar sorumlu tutulmalıdır! AB Komisyonu'na yazdığımız açık mektupta Ursula von der Leyen'i kararlı bir şekilde harekete geçmeye ve AB yasalarını uygulamaya çağırdık.
Tüm zorluklara rağmen, sosyal ağlardaki varlığımız da dahil olmak üzere kamusal söylemi aktif olarak şekillendirmeye devam etmek istiyoruz. BlueSky platformu şu anda bizim için X'e en iyi alternatif. Bu durum, bu platforma geçiş yapan gazeteci ve politikacıların sayısındaki artışa da yansımaktadır. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Ayrımcı ve yasadışı içerikle mücadeleye yönelik haklı arzuyu dikkate alan ve aynı zamanda ifade ve basın özgürlüğüne saygı duyan çözümler üzerinde çalışacağız. Bu yolculukta bize eşlik etmeye devam edeceğinizi umuyoruz.“