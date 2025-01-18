Sınır Tanımayan Gazeteciler de X'ten ayrılıyor

BERLİN

ABD'li milyarder Elon Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile bu partinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel'e açık desteğıinin ardından üniversiteler, kamu. hizmet sendikası Ver.di ile Eğitim ve Bilim Sendikası GEW'in aralarında olduğu kurumlar, "demokrasi karşıtlığıyla ve dezenformasyon yaymakla" suçladıkları X'ten ayrılacaklarını açıklamışlardı.

İspanya'da da çevre örgütleri ve İspanyol Üniversitelerinin Rektörleri Konferansı'nın (CRUE) da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), sosyal medya uygulaması "X"i kullanmayı bırakacağını bildirmişti. Şimdi de Sınır Tanımayan Gazeticiler örgütü (RSF) Almanya şubesi X'ten ayrıldığını duyurdu

Elon Musk'ın devralmasından bu yana komplo anlatıları, dezenformasyon ve ayrımcı içeriklerin önemli ölçüde arttığını belirten Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) açıklamasında, X platformundaki gelişmelerin değerlerine ve basın özgürlüğü mücadelesiyle bağdaşmadığı kaydedildi.

"BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞE ERİŞİM GİDEREK DAHA FAZLA KISITLANIYOR"

Uzun zamandır sosyal ağlardaki gelişmelere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştıklarını, bu nedenle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Dijital Hizmetler Yasası (DDG) ile ilgili tartışmalara yoğun şekilde katıldıklarını ifade eden Sınır Tanımayan Gazeteciler, şu açıklamayı yaptı: