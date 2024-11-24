Sınır tanımayan hukuksuzluk: Erdoğan için güvenlik politikası

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından kalıcı hale gelen ve “AKP’nin seçmeni cezalandırma aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan kayyum politikası, siyasetin gündemine oturdu.

İçişleri Bakanlığı, Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerlerine 22 Kasım’da kayyum atadı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından uygulanmaya başlanan kayyum politikası, Türkiye’nin en büyük ilçe belediyelerinden Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla daha da alevlendi.

CHP kaynakları, kayyum uygulamalarına karşı güçlü bir görüntü verilmesi gerektiğinin altını çizdi. CHP kurmayları, kayyum politikası, Dezenformasyon Yasası ve Etki Ajanlığı gibi iktidarın hukuki açıdan tartışılan uygulamalarının birbirlerinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

HER ŞEY ERDOĞAN İÇİN

AKP’nin hukuksuz uygulamalarına karşı birlik görüntüsü verileceği bildirildi. 30 Kasım’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan belediye başkanları toplantısında da “Birlikte, beraber ve güçlüyüz” mesajı verileceği belirtildi.

İktidarın kayyum politikası, Dezenformasyon Yasası ve Etki Ajanlığı uygulamaları başta olmak üzere, muhalefeti baskılamaya dönük uygulamalarına karşı kapsamlı bir hazırlık içinde olunduğu kaydedildi. İfade özgürlüğünün önündeki en büyük engel olarak değerlendirilen ve “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “Hükümeti aşağılama” suçlarını düzenleyen TCK 299 ve 301’inci maddelerinin, “İktidarın sopası” olarak kullanıldığını belirten CHP’liler, şunları söyledi:

“İktidarın, muhalefeti baskılama araçlarının tümüne karşı kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Türkiye’deki asıl güvenlik sorunu kadınların, çocukların yaşadığı güvenlik sorunudur. AKP’nin güvenlik politikası Türkiye’nin için değil, Erdoğan için güvenlik politikasıdır. Halkın iradesini yok sayanlara karşı sonuna kadar hep birlikte mücadele edeceğiz.”