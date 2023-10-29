Sınırı geçen İsrail tankları, Gazze’nin kuzeyine konuşlandırıldı

Sınırı geçen İsrail ordusuna ait tanklar, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı.

İsrail’in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye yönelik saldırıları, 23. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

Gece boyunca Gazze’de 450’den fazla yeri hava saldırılarıyla vuran İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren de obüs ve tank atışlarıyla Gazze’nin kuzeyini bombalıyor.

İsrail uçakları da Gazze’nin kuzeyine hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’in Sderot şehrinde bulunan AA muhabiri, İsrail ordusunun tanklarını Gazze’nin kuzeyinde konuşlandırdığını bildirdi.

AA muhabiri, sınırın karşı tarafında bulunan tankların Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi’nin hemen yanındaki tarım arazilerine yerleştirildiğini belirtti.