Sınırlama getiriliyor: Sim kartlarda yeni dönem

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik gerçekleştirilen ve dijital mecraların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme getiren son saldırılar, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Şiddet içerikli mobil oyunların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin somut olaylarla gün yüzüne çıkması üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dijital güvenliği artıracak kapsamlı bir tedbir paketini devreye almaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede, özellikle 18 yaş altındaki kullanıcıların teknoloji ile olan ilişkisini denetim altına alacak radikal kararların TBMM gündeminde hız kazanması bekleniyor. Yeni düzenleme ile beraber mobil cihazlar üzerinden şiddet içerikli oyunlara erişimin kısıtlanması bekleniyor.

ÇOCUK HATTI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Dijital şiddetin önüne geçilmesi için tartışılan bir diğer önemli yenilik ise "çocuk hattı" tanımlaması oldu.

Sabah’ta yer alan habere göre, yeni düzenleme ile çocukların kullandığı telefon hatları ebeveyn kontrolünde olacak ve doğrudan çocuklara ait olduğu sistem üzerinden net bir şekilde görülebilecek.

Geçtiğimiz aylarda sıkça gündeme gelen "yalnızca sesli görüşmeye açık, internet erişimi kapalı telefon" modelinin bu hatlar üzerinden hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Bu sayede, gençlerin kontrolsüz mobil oyun içeriklerinden ve dijital dünyadaki zararlı akımlardan korunması noktasında devlet denetiminin en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.

HAT SATIŞINDA YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Hazırlanan düzenlemenin en kritik başlıklarından birini, kişisel verileri risk altına sokan ve sınırlamaları aşmak için kullanılan VPN servislerine yönelik engellemeler oluşturuyor.

Ayrıca, GSM hatlarının satışı ve kullanımında bankacılık sektöründeki güvenlik standartlarına benzer kimlik doğrulama ve yüz tanıma sistemlerinin entegre edilmesi planlanıyor.