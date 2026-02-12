Sınırlı geçiş izniyle Refah Sınır Kapısı’ndan geçen bazı Filistinliler Gazze’ye döndü
İsrail'in sınırlı izniyle bazı Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine geçişinde yakınlarıyla kavuşan aileler duygu dolu anlar yaşadı.
Kaynak: AA
İsrail’in sınırlı geçiş izni verdiği Refah Sınır Kapısı’ndan geçen Filistinliler, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’ne ulaştı.
Uzun süren ayrılığın ardından hastane bahçesinde bekleyen yakınlarıyla bir araya gelen Filistinliler, duygusal anlar yaşadı.