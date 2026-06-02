Sinop açıklarında füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu

Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında denizde füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu.

  • 02.06.2026 11:58
  • Giriş: 02.06.2026 11:58
  • Güncelleme: 02.06.2026 12:01
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA
Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında füze olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.

Ayancık ilçesi Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında denizde bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen cisim, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

