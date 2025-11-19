Sinop Ayancık’ta TOKİ inşaatında görevli işçiler, ücretleri ödenmediği gerekçesiyle çatıya çıktı

Sinop’un Ayancık ilçesinde yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) çalışan işçiler, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle çatıya çıkarak protesto gerçekleştirdiler.

Taşeron bir şirkete bağlı oldukları öğrenilen bir grup inşaat çalışanı, geciken ödemelerinin ödenmesi talebiyle şantiyedeki konutların çatısına çıkarak eyleme başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla çok sayıda güvenlik (polis) ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bölgeye giden Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, işçilerle temas kurarak taleplerini dinledi.