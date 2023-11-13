Sinop için fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından denizde fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz’in doğusunda Zonguldak-Sinop arasında akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 kilometre/saat fırtına şeklinde eseceği, Salı günü sabah saatlerinde ise fırtınanın etkisini kaybedeceği bilgisi verildi.

Sinop Valiliği ise fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması hakkında uyarılarda bulunurken, Sinop açıklarında yük taşımacılığı yapan gemiler de fırtına riski nedeniyle Sinop’un doğal limanına demirledi.