Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Sinop merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları çok sayıdaki kişiyi "hesabınızın bulunduğu bankamıza siber saldırı var" diyerek dolandırdıkları tespit edilen 24 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol, 10 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, İstanbul, Trabzon, Rize ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale de el konulmuştu. ​​​​​​​