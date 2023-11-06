Sinop merkezli uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, il dışından temin ettikleri uyuşturucu maddelerin sevkiyatını yapan ve Sinop’a getiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin izini sürmek ve yakalamak amacıyla Samsun, Sakarya, Kastamonu illerinde 34 şüpheliye yönelik 22 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucunda 34 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 23’ü ifadesi alınıp serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise gözaltına alındı.