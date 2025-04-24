Sinop NGS davasında bilirkişi keşfi yapıldı: Bu ÇED yok hükmünde!

Gökay BAŞCAN

Sinop’un İnceburun mevkiinde kurulması planlanan Sinop Nükleer Güç Santralı’nın çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararına karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı.

Samsun İdare Mahkemesi’nin kararıyla yapılan keşfe, 15 kişilik bilirkişilerin yanı sıra Sinop halkı, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Nükleer Karşıtı Platformu (NKP) üyeleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) avukatları katıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise gözlemci olarak keşifte yer aldı.

Sabah erken saatlerinde nükleerin kurulması planlanan alanda toplanıldı. Davacıların beyanlarıyla başlayan keşifte, sadece nükleer santralın kurulacağı alanın değil, bölgenin görülmesi gerektiği ifade edildi. Avukatlar, aksi taktirde bunun bir tapu davasından farklı olmayacağına dikkat çekti. Hakimler, bölgenin drone ile görüntülendiği ve bilirkişilere verileceğini söylemesi üzerine avukatlar, bölgenin ekosistemini anlamak için yeterli olmadığını belirtti. Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken avukatların talebi kabul edildi, tüm bölgede keşif yapıldı.

TTB’den uzmanlar ise Çernobil felaketinden bu yana başta Sinop olmak üzere tüm Karadeniz’de artan kanser vakalarına dikkat çekti. TMMOB avukatları yine Nükleer Denetleme Kurumu davaya taraf olmasının, nükleeri denetleyecek olan kurumun yanlı olduğunun ispati olduğunu belirtti. Verilen beyanlarda, Sinop’un eşsiz ekosistemine dikkat çekilirken, şirketi yapacak şirketin ortada olmadığı hatırlatıldı. ÇED dosyasının, şirketi olmayan ve dünyada örneği bulunmayan ATMEA-1 reaktörüne göre hazırlandığı ve geçerliliği kalmadığı aktarıldı.

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ: SİNOP'TA NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ

Meslek odalarının temsilcileri ise ülkenin enerji durumuna ilişkin bilgi vererek nükleer enerjinin bir ihtiyaç olmadığı hatırlatıldı. Nükleerin kamu yararına aykırı ve dışa bağımlılığı artıracak bir proje olduğunu belirten temsilciler, milli güvenlik için de bir tehdit olduğunu belirtti. Beyanların ardından bölgede keşif yapıldı.

Keşfin ardından BirGün’e konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şunları söyledi:

"Arkamızda gördüğümüz sağ 1005 hektarlık alan yani 10 buçuk kilometrekarelik alanda 1 milyon 200 bin ağaç kesildi. Bu alan giderek ağaçsızlaştırılıyor, ormansızlaştırıyor. Bölgenin ekosisteminde, florada ve faunada çok büyük tahribatlara neden olacak Sinop Nükleer Santralı'nın ÇED iptal davasının ikinci keşfi yapıldı. Keşif esnasında hem meslek odalarının vekillerii hem de bizlerin vekilleri dinlendi. Yine meslek odalarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve bizler beyanlarda bulunduk. Haklı beyanlarımız vardı. Bu bölgedeki ekosisteme zarar verdiğinizde denize zarar verdiğinizde alkışçılarımız mağdur olacak. Bu alanda insansızlaştırdığınızda turizmimiz mağdur olacak. Bak yine 15 kilometrelik yarış yap içerisinde bir kent yaşıyor. Kent nüfusu var. Yine 30 kilometrelik yarış yap içerisinde 2 tane ilçemiz var. Bu bölgede sulak alanlar, doğa koruma, tabiat ve özel avlak alanları var. Bu bölgeye yapılacak bir nükleer santralın nelere mal olacağını, kümülatif olarak hem milli güvenliğimize nasıl etkileyeceğini ifade ettik. Milli güvenlik meselesi gerçekten çok önemli. Bu bir nükleer santral sadece bir enerji santralından ibaret değil. Milli güvenliğimizi tehdit edecek, yeni kapitülasyonlar yaratacak ayrıcalıklar yaratılacak bir girişim. Ne pahasına olursa olsun Sinop'ta biz nükleer santral istemiyoruz. Sinop’ta halkının temsilcisi olarak da nükleer santral yaptırmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz"