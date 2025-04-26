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Sinop nükleere karşı yürüyor

Çevre
  • 26.04.2025 12:47
  • Giriş: 26.04.2025 12:47
  • Güncelleme: 26.04.2025 12:47
Sinop nükleere karşı yürüyor
Fotoğraflar: BirGün

Gökay BAŞCAN

Sinop halkının Çernobil felaketinin 39. yılında nükleer santrallara karşı düzenlediği miting başladı.

Diyojen heykelinin önünde toplanan Sinoplular ve çevre illerden gelen nükleer karşıtları,  “Sinop nükleer istemiyor”, “Nükleere inat yaşasın hayat”, “Kanserden ölmek istemiyoruz” sloganları eşliğinde yürüyüşe başladı.

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) öncülüğünde başlayan yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı’ndaki miting alanında yapılacak konuşmaların ardından son bulacak.

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