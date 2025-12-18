Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sinop sahilinde görülen kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı

Sinop'ta İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle sahilindeki kirlilik hakkında inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 18.12.2025 17:15
  • Giriş: 18.12.2025 17:15
  • Güncelleme: 18.12.2025 17:26
Kaynak: AA
Sinop sahilinde görülen kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı
Fotoğraf: AA

Sinop'ta, kentin sahil kesiminde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı.

Yeni Mahalle sahilinde kirlilik görülmesi üzerine bölge sakinleri, durumu İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine sahile gelen ekipler, sahilde görülen maddelerden numune aldı.

Alınan numuneler daha sonra incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Sinop Belediyesi ekipleri ise sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

BirGün'e Abone Ol