Sinop sahilinde görülen kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı
Sinop'ta İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle sahilindeki kirlilik hakkında inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Sinop'ta, kentin sahil kesiminde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı.
Yeni Mahalle sahilinde kirlilik görülmesi üzerine bölge sakinleri, durumu İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine sahile gelen ekipler, sahilde görülen maddelerden numune aldı.
Alınan numuneler daha sonra incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Sinop Belediyesi ekipleri ise sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.