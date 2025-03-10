Sinop sahilinde ölü yunus bulundu: Kesik izi dikkat çekti

Sinop'ta sahil kıyısında ölü şekilde bulunan yunus balığı hakkında konuşan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özsandıkçı, "Kesin ölüm nedenini söyleyemem. Üniversite olarak rutin çalışmalarımız, popülasyon parametrelerinin belirlenmesi için geldik, boy ölçümü yaptık" dedi.

Sinop İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri Sahilinde gezintiye çıkan yurttaşlar, kumun üzerinde yatan bir yunus balığı olduğunu fark etti. Yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince ilk incelemesi yapılan yunusun ölüm nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

"KESKİN DÜZENLİ BİR KESİK VAR"

Ölen yunusu incelemek için bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özsandıkçı, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İhbar üzerine geldik buraya. Uzman bir veteriner eşliğinde nekropsi yapma şansımız yok. Dolayısıyla kesin ölüm nedenini söyleyemem. Biz üniversite olarak rutin çalışmalarımız, popülasyon parametrelerinin belirlenmesi için geldik, boy ölçümü yaptık. Morfolojik bir inceleme yaptık. Üzerinde kesin ağ izi denilecek bir şeye rastlamadık ama keskin düzenli bir kesik var.

İlk tahminim, sürüklenirken sivri bir kaya parçasının üzerinden geçmiş olabilir. Bir bıçakla ufak bir kesik de atılmış olabilir şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim net bir inceleme yapmadan. 2 ya da 3 günlük olduğunu düşünüyorum, maksimum 5 günlüktür. Sinop'un yerel türlerinden."