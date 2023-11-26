Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sinop'ta 2 ev ve 6 samanlık yandı

Ajans Haberleri
  • 26.11.2023 10:26
  • Giriş: 26.11.2023 10:26
  • Güncelleme: 26.11.2023 10:26
Kaynak: AA
Sinop'ta 2 ev ve 6 samanlık yandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Satı köyünde elektrik direğinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köydeki 2 ev ile 6 samanlığa sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Türkeli ve Ayancık belediyeleri itfaiye ekipleri ile Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 