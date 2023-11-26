Sinop'ta 2 ev ve 6 samanlık yandı
Kaynak: AA
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Satı köyünde elektrik direğinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köydeki 2 ev ile 6 samanlığa sıçradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Türkeli ve Ayancık belediyeleri itfaiye ekipleri ile Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
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