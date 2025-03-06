Sinop'ta 3 evin yıkıldığı, 4 kişinin yaralandığı heyelan sonrası hasar tespit çalışması

SİNOP'un Türkeli ilçesinde 3 ev ve 1 samanlığın yıkıldığı heyelanın ardından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, son dönemde bölgeye yağan karın erimesi sonucu dağlardan gelen suyun zeminde oluşturduğu tahribat nedeniyle heyelanın yaşandığı bildirildi.

Türkeli ilçesi Düz köyünde dün akşam saat 23.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte 3 ev ile 1 samanlık yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE, Özel İdare, belediye ve Orman Teşkilatı ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yıkılan evlerden birinde 2 kişinin enkaz altında kaldığı tespit edildi. Heyelan riskinin devam ettiği bölgeye Samsun ve Kastamonu'ndan 20 kişilik takviye ekip gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla enkazdan yaralı kurtarılan Fatma ve Mesut Kaya çifti de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Günün ağarmasıyla birlikte heyelanın yol açtığı zarar da gözler önüne serildi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, incelemelerini de sürdürüyor.

Düz Köy Muhtarı Turgay Özdemir, bölgede ilk kez böyle bir heyelan yaşadıklarını belirterek, “Şaşkın ve üzgünüz. Daha önce hiç yaşamadığımız bir afet yaşadık. Bölgede çok kar yağdı. Toprak yumuşadı. Ondan kaynaklandığını söylediler. Şu an için durumumuz iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Devletimiz ilk andan itibaren yanımızda" dedi.

Bölgede son günlerde yağan şiddetli kar yağışı sonrası eriyen kar sularının dağlardan köy merkezine aktığı ve toprağın yumuşamasına neden olduğu belirtildi.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralılar Mesut Kaya, Fatma Kaya, Yakup Öztürk ve Ercan Öztürk’ün durumlarının iyi olduğu belirtildi. Enkazdan yaralı kurtulan Mesut Kaya, “Eşimle uyuyorduk. Biranda gürültü ile uyandık. Ne olduğunu anlayamadık. Ev üzerimize yıkıldı. Çok şükür ikimizde iyiyiz. Çok korktuk" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Haber-Kamera: Esra AKSU-Sinop,(DHA)