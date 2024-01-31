Sinop'ta 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı
Kaynak: AA
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk Caddesi'nde Cemalettin Ş'ye ait 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Çalışmalar sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu çatı katında hasar oluştu.
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