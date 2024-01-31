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Sinop'ta 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 13:46
  • Giriş: 31.01.2024 13:46
  • Güncelleme: 31.01.2024 13:46
Kaynak: AA
Sinop'ta 4 katlı binada çıkan yangın hasara yol açtı

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk Caddesi'nde Cemalettin Ş'ye ait 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Çalışmalar sırasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu çatı katında hasar oluştu.

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