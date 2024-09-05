Sinop'ta ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Sinop'un Ayancık ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yenice köyünde yaşayan Suat Y. ile kardeşi Mehmet Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Y, ağabeyi Suat Y. tarafından tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine köye giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Suat Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet Y'nin cenazesi incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.