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Sinop'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.12.2023 15:57
  • Giriş: 21.12.2023 15:57
  • Güncelleme: 21.12.2023 15:57
Kaynak: AA
Sinop'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Sinop'ta dördüncü kattaki balkondan düşen üniversite öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polisevi’nde kalan üniversite öğrencisi G.Y, hava almak için balkona çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden G.Y, dördüncü kattan toprak zemine düştü.

Yaralanan G.Y, görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan G.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.​​​​​​​

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