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Sinop'ta bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2024 11:33
  • Giriş: 10.11.2024 11:33
  • Güncelleme: 10.11.2024 11:33
Kaynak: AA
Sinop'ta bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

M.Y'nin (39) kullandığı 57 FE 156 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Samsun kara yolu İdemli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra yol kenarındaki boş alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü M.Y, Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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