Sinop'ta bir araç sürücüsü, motosikletliye çarpıp kaçtı
Kaynak: İHA
Sinop’ta aracın motosiklete çarpıp kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, 15.45’te kent merkezi Nokta mevkisinde meydana geldi. Sezgin Uzun’un kullandığı olan motosiklet, yandan gelen ve plakası alınmayan aracın çarpmasıyla yere düştü.
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Sezgin Uzun, yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpan aracın ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Emniyet ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı