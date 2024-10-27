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Sinop'ta çay yatağına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 23:15
  • Giriş: 27.10.2024 23:15
  • Güncelleme: 27.10.2024 23:15
Kaynak: AA
Sinop'ta çay yatağına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde çay yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Türkeli'nden Ayancık yönüne gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 57 EB 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan E.Ö. ve C.K. sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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