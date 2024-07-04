Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Muratlı köyünde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin başka evlere sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 6 ahşap ev tamamen yandı.

Vali Mustafa Özarslan, yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.