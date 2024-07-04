Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Ajans Haberleri
  • 04.07.2024 15:31
  • Giriş: 04.07.2024 15:31
  • Güncelleme: 04.07.2024 15:31
Kaynak: AA
Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı

İlçeye bağlı Muratlı köyünde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin başka evlere sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 6 ahşap ev tamamen yandı.

Vali Mustafa Özarslan, yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BirGün'e Abone Ol