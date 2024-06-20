Sinop'ta çıkan yangında bir ev yandı, iki ev zarar gördü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında üç katlı bir bina yandı, iki ev zarar gördü.

Ajans Haberleri 20.06.2024 22:02 Giriş: 20.06.2024 22:02

Güncelleme: 20.06.2024 22:02 Kaynak: AA

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