Sinop'ta çocukların dikkati yavru kediyi kurtardı

(SİNOP) - Sinop’un Türkeli ilçesinde bir süredir kimsenin yaşamadığı evde yalnız kalan kedi, çevredeki çocukların ihbarı üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, mahallede oyun oynayan çocuklar bir süredir boş olan evin penceresinden miyavlayan bir kedi sesi duydu. Durumu yetkililere bildiren çocukların ihbarı üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler kediyi evde bulunduğu zor koşullardan güvenli bir şekilde çıkardı. Kediyi güvenli bir alana alan itfaiye görevlileri, aç ve halsiz durumda olan hayvanı mama ile besledi.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi sorunu bulunmadığı bildirildi.