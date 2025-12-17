Sinop'ta dere yatağında mahsur kalan köpek kepçe yardımıyla kurtarıldı

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesinde dere yatağında mahsur kalan köpek, Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde dere kenarından gelen sesleri duyan vatandaşlar, suyun içinde mahsur kalan köpeği fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kepçe yardımıyla dereye inerek kısa sürede köpeğe ulaştı ve bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye aldı.



Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.