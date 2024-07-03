Sinop'ta düğünde havaya ateş eden 3 kişiye gözaltı

Sinop'ta bir düğünde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarının ardından Ayancık ilçesindeki bir düğün organizasyonunda silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.

Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada, havaya ateş ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile bir av tüfeğine el konuldu.

Düğün sahibine ise idari para cezası uygulandı.