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Sinop'ta fırtına yüksek dalgalar oluşturdu

Ajans Haberleri
  • 17.11.2024 14:01
  • Giriş: 17.11.2024 14:01
  • Güncelleme: 17.11.2024 14:01
Kaynak: AA
Sinop'ta fırtına yüksek dalgalar oluşturdu

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu.

Sahillerde yüksek dalgalar oluşurken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, kentin doğal limanına demirledi.

Balıkçıların denize açılamadığı kentte, bazı yurttaşlar oluşan dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Bu arada, Belediye ve emniyet ekipleri, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

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