Sinop'ta gözünde enfeksiyon oluşan kuş tedavisinin ardından doğaya salındı

Sinop'ta, gözünde oluşan enfeksiyon nedeniyle doğada bitkin halde bulunan ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimlerce muayenesi yapılan kuşun gözünde enfeksiyon oluştuğu tespit edildi.

Bir süre merkezde tedavi edilen ebabil kuşu, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.