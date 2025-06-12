Sinop'ta halk, Cengiz Holding'in madenine de köftesine de hayır dedi

Gökay BAŞCAN

Cengiz Holding'in Sinop Boyabat’taki maden girişimine karşı yurttaşlar direniyor. Maden projesi için yapılmak istenen halkı bilgilendirme toplantısına bölge halkının tepkisi damga vurdu. Toplantıyı yaptırmayan yurttaşlar, Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü’nün tutanak tutmaması üzerine kendileri tutanağı tuttu. Toplantının protestolar sonucu yapılmadığı belirtilen tutanağa bölge halkı, yaşam savunucularının yanı sıra belediye başkanları ve milletvekili de imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2024’te düzenlediği ihaleyle birlikte Boyabat’taki maden sahası Cengiz’in oldu. Rezerv değeri 456 milyar TL olduğu belirtilen maden bölgesinin ihalesini Cengiz 3,68 milyar TL’ye aldı. Cengiz, 8,5 milyar TL değerinde dev bir maden tesisi yapmak için harekete geçti. ÇED başvurusu yapan Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır, 897,87 hektar yani 1257 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yok edecek.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje alanı orman ve tarım arazisinden oluşurken, proje sahasının çevresinde sit alanları ile yeraltı ve yerüstü su kaynakları bulunuyor. 20 yıl boyunca çalışması beklenen tesiste patlatma yöntemiyle maden çıkartılacak ve cevher, çeşitli kimyasalların kullanılacağı cevher zenginleştirme havuzlarında ayrıştırılacak.

Ekosistemi yok edecek projenin ÇED dosyasını kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 12 Temmuz’da halkı bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verdi.

ÖNCE KÖFTE, SONRA ZEHİR

Dün şirket ile Bakanlık yetkilileri ve Boyabat halkı, Kovaçayır Köyü’nde bir araya geldi. Şirket, toplantı öncesinde köyde köfte ve içecek dağıttı. Ancak madenlerle bölgenin ve doğanın zehirleneceğini ifade eden yurttaşlar tepki göstererek ‘ikramları’ reddetti.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ve Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz’in de katıldığı toplantı, bölge halkının itirazları ve tepkileriyle başladı. Bölgenin zehirlenmesine karşı çıkan yurttaşların protestoları sonucu toplantı yapılamadı. Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin tutanak tutmak için kolluk kuvvetlerini çağırması üzerine yurttaşlar tepki gösterdi. Tutanağı arabada tutacaklarını belirten yetkililer, yurttaşların imzasını almadan alanı terk etti. Bunun üzerine toplantıya katılan yurttaşlar, ‘protestolar sonucu toplantının yapılamadığını’ ifade ettikleri bir tutanak tuttu ve imzaladı. Vekilin, belediye başkanlarının ve bölge halkının imzaladığı tutanak Çevre Bakanlığı’na iletilecek.

BirGün’e konuşan Boyabat Çevre Derneği’nden Bilal Tığlı, “Madenlerin verdiği zararı ülkenin dört bir tarafındaki örneklerden görüyoruz. Bölgeye iki tane cevher zenginleştirme havuzu yapılmak isteniyor. Cevher alındıktan sonra o havuz içindeki kimyasallarla birlikte kalacak ve toprağa karışacak. Atmosferle buharlaşıp tekrar üzerime zehir yağacak" dedi.

YAVAŞ ÖLÜMLER…

Proje hayata geçirilirse ölümlerin yavaş yavaş olacağına dikkat çeken Tığlı, “Bölgede ekosistem yok olacak ve kanser vakaları artacak. Çünkü kimyasallar hepimizi zehirleyecek. Daha önce birçok kez tanık olduğumuz havuz çökme olayı burada da yaşanırsa tüm Kızılırmak havzası zarar görecek” diye konuştu.

Davanın Avukatı Yakup Okumuşoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Boyabat ve çevre ilçelerden gelen yurttaşlar ortaya bir irade koydu ve toplantıyı yaptırmadı. Yurttaşlar ektiği, biçtiği, yaşadığı toprakların ne kadar değerli olduğunu gösterdi."