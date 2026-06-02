Sinop'ta heyelan: Köy yolu ulaşıma kapatıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Çamurca yolu güzergâhı geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

  • 02.06.2026 11:58
  • Giriş: 02.06.2026 11:58
  • Güncelleme: 02.06.2026 12:08
Kaynak: ANKA
Edinilen bilgilere göre, Sinop'un Ayancık ilçesinde Çamurca yolu güzergâhındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri bölgede güvenlik riski oluşturdu.

Olası olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla AFAD ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı, güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede ekiplerce inceleme çalışmalarının sürdürdüğü, riskin tamamen ortadan kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

