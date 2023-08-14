Sinop'ta iki ilçede 2 gün süreyle denize giriş yasağı getirildi

Sinop'un iki ilçesinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 gün süreyle denize girme yasağı getirildi.

Türkeli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 14-15 Ağustos tarihlerinde bölgede yoğun rüzgar beklendiği belirtildi.

Vatandaşların, can güvenliklerini korumak amacıyla söz konusu tarihlerde denize girmenin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "14-15 Ağustos tarihlerinde denizde dip akıntısı ve yoğun poyraz rüzgarları beklendiğinden belirtilen tarihlerde ilçemiz genelindeki tüm plaj ve iskelelerde vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak maksadıyla denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da aynı gerekçe ile ilçede 14-15 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.