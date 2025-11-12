Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SİNOP (AA) - Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
E.N.Y'nin kullandığı 57 EA 956 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu Akliman kavşağında, N.T. idaresindeki 55 NB 257 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce 55 NB 257 plakalı otomobilde bulunan D.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.