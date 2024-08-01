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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.08.2024 16:17
  • Giriş: 01.08.2024 16:17
  • Güncelleme: 01.08.2024 16:19
Kaynak: AA-İHA
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Fotoğraf: İHA

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Havalimanı kavşağında saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Sürücü A.M'nin kullandığı 57 ABT 126 plakalı otomobil, havalimanı yolunun Akliman mevkiindeki kavşakta S.T. yönetimindeki 57 ABE 664 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü S.T. ile araçlardaki Y.Ö, A.D, Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö, N.T ve T.T. hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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