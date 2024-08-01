Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA-İHA
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop Havalimanı kavşağında saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Sürücü A.M'nin kullandığı 57 ABT 126 plakalı otomobil, havalimanı yolunun Akliman mevkiindeki kavşakta S.T. yönetimindeki 57 ABE 664 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.T. ile araçlardaki Y.Ö, A.D, Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö, N.T ve T.T. hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.