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Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 20:57
  • Giriş: 10.03.2025 20:57
  • Güncelleme: 10.03.2025 20:57
Kaynak: AA
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

V.K.E'nin kullandığı 55 AER 187 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 19'uncu kilometresinde S.O'nun idaresindeki 28 EE 557 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan Z.K, E.K. ve M.K. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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