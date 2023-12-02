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Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 02.12.2023 10:48
  • Giriş: 02.12.2023 10:48
  • Güncelleme: 02.12.2023 10:48
Kaynak: AA
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tuncay Algan'ın kullandığı otomobil, Osmanköy mevkisindeki Boyabat Karayolları 79. Şube Şefliği önünde, karşı yönden gelen Cemil Topçu idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Algan ile diğer araçtaki Nihal Topçu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, Karayolları Şube Şefliğinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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