Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi
Kaynak: AA
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tuncay Algan'ın kullandığı otomobil, Osmanköy mevkisindeki Boyabat Karayolları 79. Şube Şefliği önünde, karşı yönden gelen Cemil Topçu idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Algan ile diğer araçtaki Nihal Topçu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza, Karayolları Şube Şefliğinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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