Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Nuri Baltacı'nın kullandığı 57 DH 215 plakalı otomobil ile Muhammet Ergün'ün idaresindeki 41 AOH 947 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Nuri Baltacı ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Derya Ergün ve Gizem Ergün yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.