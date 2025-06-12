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Sinop'ta iki otomobilin tünelde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2025 16:25
  • Giriş: 12.06.2025 16:25
  • Güncelleme: 12.06.2025 16:25
Kaynak: AA
Sinop'ta iki otomobilin tünelde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin tünel içinde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 06 BR 0060 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu üzerinde bulunan Ahmet Muhip Dıranas Tüneli içinde karşı yönden gelen M.P'nin kullandığı 19 RA 135 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.P. ile aynı araçtaki K.P, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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