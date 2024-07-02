Sinop'ta iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti
Sinop'ta ormanlık alanda temizleme çalışması yapan 63 yaşındaki iş makinesi operatörü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iHA
Sinop'un Ayancık ilçesinde iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ayancık- Bozkurt arası yüksek gerilim hattının altındaki Dolay ve Aşağıköy köyleri arasında ormanlık alanda temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörü 63 yaşındaki R.S., iş makinesinin altında kaldı.
Olay yerine gelen ambulans ve ilçe jandarma ekiplerince operatörün hayatını kaybettiği tespit edildi.
R.S.'nin cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.