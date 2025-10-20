Sinop'ta kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda iki ayrı yerde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.
Burada yapılan aramada dedektör, 2 hilti, 133 metre elektrik kablosu ve kazı aletleri ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemler için karakola götürüldü.