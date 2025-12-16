Sinop'ta kar ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta kar yağışı ve şiddetli rüzgar kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ekiplerince bazı köy yollarında kar küreme çalışması yapılırken, jandarma ekiplerince de sürücülere zincir uyarısında bulunuldu.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte, rüzgar sebebiyle Ayancık-Boyabat kara yolunun Çangal Dağı mevkisinde elektrik direği devrilerek yola düştü.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekiplerince elektrik direği bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.