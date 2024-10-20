Sinop'ta kar yağışı: Yaylada mahsur kalan yurttaşlar kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan yurttaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çatakgüney köyünün 1700 rakımlı Araplar ve Göletler yaylalarında yaylacılık yapan yurttaşlar, gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonucu yaylada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yolu açan ekipler, vatandaşların köylerine ulaşmasını sağladı.





